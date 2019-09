Një shqiptar është vënë në pranga pasi në banesën e tij i janë gjetur 51 pako me kokainë të fshehura në oriz.Janë më shumë se 140 gram kokainë që u gjetën në një apartament në zonën e Selanikut.

Për rrjedhoje policia arrestoi një burrë 40-vjeçar për kontrabandë kokainë pasditen e djeshme në Selanik. 40-vjeçari shqiptar u arrestua pas veprimeve të koordinuara nga Departamenti i Sigurisë Edessa.

Në veçanti, nga një kontroll të kryer në një apartament në një zonë të Selanikut, i përdorur për të fshehur drogë, gjeti ndër të tjera dhe sekuestroi: 51 qeska Najloni me kokainë me peshë 143.3 gram e u gjet e fshehur në dy tenxhere plastike me oriz, një sasi kërpi me peshë 9.7 g dhe dy peshore elektronike.

Gjatë hetimit policor në një tjetër shtëpi në të njëjtën zonë u gjet dhe u konfiskua një sasi e vogël kanabis i përpunuar, një pluhur i bardhë i panjohur i përdorur për trajtimin e kokainës, me peshë 895 gramë, 1,695 EUR të ardhura nga shitja e drogës dhe 2 telefona celularë.

Gjithashtu u sekuestruar edhe një motor që shërbente si mjet për shitjen e drogës/.

40-vjeçari i arrestuari, i cili u arrestua me akuzën e trafikimit të drogës, do t’i referohet Prokurorit Publik të Selanikut.