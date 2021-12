Pjesëmarrësit në Kuvendit e Sali Berishës sot duket se kanë ardhur ‘me sy mbyllur’, të përbetuar të bëjnë çdo gjë që t’i kërkojë ai, pavarësisht se sa të arsyeshme mund të jenë kërkesat. Një prej tyre, i pyetur nëse do të shkojë te selia e PD-së, thotë se atë e di Sali Berisha dhe se do të bëjë atë që i kërkon ai.

“Kam ardhur nga Shkodra. Pa diskutim që Berisha do jetë kryetar i PD, ndërsa kryeministër e voton populli. Bashë si bëjmë thirrje të largohet nga selia sa pa mbaruar votimi. Se ça do ndodhi nuk e di, e di populli e di i madhi, gjiganti Sali Berisha, çfarë të dojë ai do bëjmë ne”, tha ai.