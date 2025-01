Një aksident i frikshem është regjistruar gjatë natës në bulevardin “Gjergj Fishta” në Lezhë. Një automjet tip “Audi” humbi kontrollin pranë varrezave të dëshmoreve dhe mori përpara pesë makina të cilat ishin të parkuara në anë të rruges.

Ngjarja ndodhi rreth orës 1 e 30 minuta dhe nga përplasja mori dëmtime të lehta drejtuesi i “Audit” i cili u dergua për ndihmë mjekësore në urgjencen e Spitalit Rajonal të Lezhës, nga ku bëhet e ditur se eshte jashte rrezikut për jeten. Ndërkohë policia e cila mbërriti menjëhere në vendin e ngjarjes, nisi hetimet për zbardhjen e rrethanave dhe shkaqeve të këtij aksidenti që paraprakisht mendohet të ketë ndodhur nga shpejtesia me të cilen lëvizte drejtuesi i “Audit”, duke sjellë humbjen e kontrollit dhe përplasjen me makinat e parkuara në ane të rruges.

Lëvizja me shpejtësia përgjatë bulevardit “Gjergj Fishta” në qytetin e Lezhës është kthyer me shqetesim dhe rrezik për jeten e qytetareve, ku aksidentet nuk kanë munguar. Gjatë javeve të fundit policia ka shtuar prezencen e saj në këtë segment, duke ndërmarrë njësërë masash administratve ndaj drejtuesve të mjeteve që levizin dhe parkojnë në mënyre të parregullt, ndërsa bëhet me dije se do të vendoset dhe një radar nga ana e policisë.