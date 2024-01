Aksident ne superstraden Lezhe-Milot, ne afersi te te kryqezimit te Treshit. Dy automjete volsavgen jane perplasur me njera tjetren e per pasoja kane mbetur te plagosur dy persona, njeri prej te cileve femije i mitur. Ata jane derguar per ndihme mjekesore ne spita, nga ku mesohet se ndodhen nen kujdesin e bluzave te bardha jashte rrezikut per jeten. Policia e cila mberriti menjehere ne vendin e ngjarjes, po heton shkaqet dhe rrethanat e ketij aksidenti.