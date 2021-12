Një aksident është regjistruar sot në Luz të Krujës. Ngjarja ndodhi rreth orës 18:45.

Burime zyrtare nga policia bënë me dije se automjeti me drejtuese shtetasen me inicialet A. D., ka humbur kontrollin dhe është përplasur me një mur rrethues dhe si pasojë është dëmtuar pasagjeri me inicialet B. D., i cili ndodhet nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.