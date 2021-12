Semi Jaupaj, ish-banore e “Big Brother VIP”, do të jetë sot e ftuar atje sërish, dhe të gjithë janë kureshtarë se si do të sillet këngëtarja me Donaldin.

Ajo nuk e priti mirë afrimitetin e tij me Beatrix, e kur pastaj e dëgjoi aktorin duke thënë se “ajo që dua është kjo”, nuk u përmbajt dot por u largua nga studio pa thënë asgjë.

E gjithë kjo, kur kishin aq të afërt aty brenda sa edhe e quajti “vëlla”, ndërkohë që dihet miqësia e saj me Bora Zemanin që e priste Donaldin jashtë.