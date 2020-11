Ambasadorja amerikane, Yuri Kim ka uruar Mimi Kodhelin një ditë pas emërimit të saj si nënkryetare e Asamblesë Parlamentare të NATO-s.

Kodheli ka thyer tabunë pasi është e para shqiptare që mban këtë post të rëndësishëm.

Znj.Kim shton se mezi pret ta shohë duke punuar me Gerry Connolly për të forcuar NATO-n.

STATUSI NGA YURI KIM

Urime MimiKodheli mbi emërimin si Nënkryetar i Asamblesë Parlamentare të NATO-s, shqiptari i parë që mban këtë post të rëndësishëm. Ne mezi presim ta shohim atë duke punuar me Rep. GerryConnolly, PA Pres, për të forcuar NATO-n! 🇦🇱 #KrahPerKrah @natopapress

Congratulations to @MimiKodheli on appointment as a Vice Pres of the NATO Parliamentary Assembly, the first Albanian to hold this important post. We look forward to seeing her working w/Rep. @GerryConnolly, PA Pres, to strengthen NATO! 🇺🇸 🇦🇱 #KrahPerKrah @natopapress @USNATO pic.twitter.com/x6yMxL7BOZ

— Ambassador Yuri Kim (@USAmbAlbania) November 24, 2020