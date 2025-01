Shkodra dhe Shqipëria humbi një yll të sportit shqiptar, mjeshtrin Sabah Bizi. Ai ishte një ikonë e sportit tonë kombëtar, një emër që na dhuroi krenari me talentin dhe përkushtimin e tij në fushë. Trashëgimia e tij në futboll do të mbetet frymëzim për brezat e rinj dhe një shembull i shkëlqyer i asaj që mund të arrihet me punë, disiplinë dhe dashuri për vendin. Ngushëllimet e mia më të sinqerta familjes Bizi, Nefizes, Brikenos, Brinesës, miqve dhe komunitetit sportiv shqiptar. Pushofsh në paqe legjenda Bizi!