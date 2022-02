Kandidatia e Partisë Socialiste Majlinda Angoni ka zhvilluar një takim në lagjen ‘Rus’, me qytetarët . Angoni thekson se ata meritojnë vemendjen e duhur pasi së bashku do të jenë pjesë e ndyshimeve që do të vijnë.

POSTIMI I PLOTË

Me njerëzit e punës të palodhur dhe shumë dashuri! Një atmosferë e ngrohtë këtë të diel me njerëz shumë punëtor me vullnet e dashuri për punën.

Së bashku me ekipin tim ecëm në lagjen ‘Rus’, dorë për dorë me qytetarët. Çdo fjalë e tyre është e rëndësishme. Ata meritojnë vemendje dhe shumë përkushtim, teksa bashkë do të jemi pjesë e ndryshimeve konkrete në 300 ditë.Ora e ndryshimit po vjen!