POSTIMI I BARDH SPAHISE

Bashkëbisedimi me qytetarët për Shkodrën, problematikat dhe zgjidhjet e tyre, është një mundësi për të prekur nga afër realitetin. Nga 6 marsi objektivi ynë parësor do të jetë qeverisja me shkodranët dhe për shkodranët.

#voto2 #BardhSpahia

#shtëpiaelirisë

#Shpresë #Ndryshim #Fitore