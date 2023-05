Sa herë ka zgjedhje, Shkodrën e vënë bast, por që do ta humbin si gjithmonë. Sepse Shkodra nuk gënjehet dhe as mashtrohet. Qyteti simbol i lirisë dhe demokracisë nuk është lojë dhe as nuk shitet e blihet. Gabojnë rëndë!

Një pjesë nga intervista me Grida Dumën në Top Channel dhe nje mesazh për bashkëqytetarët e mi✌

#votoBardhSpahia2

#votobashkëfitojmë1