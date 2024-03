Partia Demokratike dhe kryetari Lulzim Basha kanë organizuar një tryezë dialogu “Harku Euro-Atlantik”. Në krah të Bashës është edhe ish-presidenti Bamir Topi dhe avokati Spartak Ngjela. Fjalën e mori, ish-presidenti Topi i cili kujtoi marrëveshjen e vitit 2008 e cila shkelmoi kushtetutën.

‘E pranova edhe si një detyrim që jo domosdoshmërisht vjen nga pjesëmarrja në një parti politike. Qysh fillim dua të sqaroj statusin tim. Nuk jam pjesë e partive politike por lidhur me këtë çështje, kam pasur rastin të njoh aktorët protagonistët të rrënimit të themeleve të shtetit, nga pozicioni i presidentit të Republikës. Një tryezë e tillë është detyrim qytetar pasi zgjedhjet vërtet realizohen si konkurrencë mes partive, çdo zë institucional zë i lirë individual është i rëndësishëm në këtë situatë që po kalon Shqipëria. Dëshiroj që kjo tryezë të jetë tryezë e komunikimit e dialogut. Nuk mund të lë pa përmendur kontekstin historik atë që ndodhi në prillin e vitit 2008. Kam folur shumë, por duke parë rezultatet e asaj marrëveshjeje që vini ne thelloheshin bënin që zëri im të forcohej.

Prilli i vitit 2008 erdhi shumë shpejt pas një ngjarjeje tragjike, e kam fjalën për shpërthimin e Gërdecit. E kujtoj fare mirë një kryeministër në hall, një mazhorancë në hall. Përgjegjësinë dhe uljen e kredibilitetit qoftë në opinionin publik dhe atë ndërkombëtar. Dhe papritur vijnë komunikime të nëndheshëm të një marrëveshjeje të errët okulte që paralajmëroi një shpërthim tjetër. I themeleve të shtetit të parashikuar në kushtetutën e 98. Pas komunikimeve të nevojshme pashë që ishte një mur i ndërtuar i lartë, nga një njeri në hall dhe nga tjetri që aspironte të ndërtonte pushtetin e tij.

Paralajmërimin e parë e kamë bërë në 15 prillin e vitit 2008 se çfarë do ndodhte. Shumë njerëz e kufizojnë tek roli i kryeministrit unë i ftoj të kthehen. Është marrëveshje shumë komplekse. Fillon me institucionin e zgjedhjeve, vijon me rolin e parlamentit, dëmtimin e fortë të balancave institucionale me dobësimin e rolit të presidentit. Pas 16 vitesh nuk flasim me parashikimin e vitit 2008 por me fakte konkrete. Kemi parti politike, që nuk konsiderohen më parti politike, po kazerma politike. Listat vijnë me firma kryetari. Kemi një parlament që ka ulur ndjeshëm cilësinë e tij. kemi një parlament që ka rënë në thundrën e kryeministrit.’