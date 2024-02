Patentat dixhitale, vetëvlerësimi i drejtuesve të mjeteve dhe masat për të përmirësuar perceptimin e tyre janë disa nga ndryshimet në rregullat evropiane të propozuara të mërkurën. BMe më shumë se 20,000 jetë të humbura në rrugët e BE-së çdo vit, Parlamenti po bën thirrje për një rishikim të rregullave evropiane të licencës së drejtimit për të siguruar që ato të kontribuojnë në sigurinë rrugore dhe tranzicionin e gjelbër dhe dixhital të BE-së. Parlamenti u bën thirrje drejtuesve të mjeteve që të përgatiten më mirë për kushtet reale të drejtimit dhe të jenë të vetëdijshëm për rreziqet, veçanërisht për përdoruesit e pambrojtur të rrugës si këmbësorët, fëmijët, çiklistët dhe përdoruesit e skuterëve elektrikë. Prandaj, drejtimi në kushte dëbore dhe rrëshqitëse, përdorimi i sigurt i telefonit gjatë drejtimit të automjetit, pikat e verbra, sistemet e ndihmës së shoferit dhe hapja e sigurt e dyerve të automjetit duhet të jenë gjithashtu pjesë e drejtimit të provimit të patentës.

Vlefshmëria e lejeve të drejtimit dhe kontrollet shëndetësore

Deputetët ranë dakord që patentat e drejtimit duhet të jenë të vlefshme për të paktën 15 vjet për motoçikletat dhe makinat. Ato përkatëse për kamionët dhe autobusët do të kenë një kohëzgjatje minimale prej 5 vjetësh. Ata nuk mbështesin uljen e periudhës së vlefshmërisë së lejeve të drejtimit për të moshuarit, siç propozohet nga Komisioni, për të shmangur diskriminimin dhe për të garantuar të drejtën e tyre për lëvizje të lirë dhe pjesëmarrje në jetën ekonomike dhe sociale. Eurodeputetët ranë dakord të lejojnë shoferët të vetëvlerësojnë aftësinë e tyre për të drejtuar automjetin kur lëshohet dhe rinovohet një leje drejtimi, duke lejuar vendet e BE-së të vendosin nëse vetëvlerësimi duhet të zëvendësohet nga një ekzaminim mjekësor me të paktën teste të shikimit dhe kardiovaskulare për udhërrëfyesit. Megjithatë, eurodeputetët po u bëjnë thirrje qeverive të shteteve anëtare të bëjnë më shumë për të rritur ndërgjegjësimin e publikut për shenjat mendore dhe fizike që mund ta vënë një person në rrezik gjatë drejtimit të mjetit.

Fillestarë dhe shoferë të shoqëruar

Drejtuesit fillestarë do t’i nënshtrohen një periudhe prove prej të paktën dy vjetësh, gjatë së cilës do t’i nënshtrohen disa kufizimeve, duke përfshirë kufizime më të rrepta të alkoolit dhe dënime më të ashpra për drejtimin e pasigurt, sipas Parlamentit. Për të adresuar mungesën e shoferëve profesionistë, eurodeputetët ranë dakord gjithashtu që të lejojnë shoferët e moshës 18 vjeç e lart të marrin licencën për të drejtuar një kamion ose autobus me deri në 16 pasagjerë, me kusht që të kenë një certifikatë të kompetencës profesionale. Për më tepër, shoferët e moshës 17 vjeç e lart duhet të kenë të drejtë për patentë makine ose kamioni nëse shoqërohen nga një shofer me përvojë.

Leje drejtimi dixhitale

Për të mbështetur tregun e vetëm evropian, eurodeputetët janë në favor të krijimit të një leje drejtimi dixhitale, e cila do të jetë e disponueshme në një telefon celular dhe plotësisht ekuivalente me një patentë të rregullt.

Hapat e ardhshëm

Raporti për rishikimin e rregullores u miratua me 339 vota pro, 240 kundër dhe 37 abstenime, duke përfunduar procedurën e leximit të parë dhe duke finalizuar qëndrimin e PE. Përbërja e radhës e PE-së pas zgjedhjeve të 6-9 qershorit do të vazhdojë punën përkatëse.