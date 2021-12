Ish-kryeministri Sali Berisha jep një mesazh një ditë pas mbledhjes së Kuvendit Kombëtar të PD, në stadiumin “Air Albania”.

Berisha shkruan në “Facebook” se përmes Kuvendit të PD iu dha përgjigje dinjitoze e madhështore kundërshtarëve të tij, ndërsa iu bën thirrje demokratëve të bashkohen në atë që ai e quan “shtëpia e kontributeve, sakrificave dhe idealeve të përbashkëta, Partinë Demokratike”.

Mesazhi i Berishës:

Te dashur demokrate dhe demokratë!

Kohet e fundit kane qene te mundueshme dhe te veshtira per Partine Demokratike. E di qe shume prej jush kane dyshuar, ndoshta edhe jane trembur per shkak te fushates se fuqishme lincuese qe eshte mbajtur kunder personit tim dhe levizjes se Foltores.

Megjithate, ne te gjithe se bashku, Delegate dhe militante u dhame pergjigjen me dinjitoze, me te bukur dhe me madheshtore dje nepermjet mbledhjes historike te Kuvendit Kombetar te Rithemelimit te Partise Demokratike thirrur nga Delegatet.

Sot nuk eshte me koha e dyshimit, sot eshte koha e veprimit.

Ju pres te gjitheve ne shtepine e kontributeve, sakrificave dhe idealeve tone te perbashketa, Partine Demokratike, per te vazhduar betejen kunder te keqes qe ka mberthyer Shqiperine tone te dashur.

Me nderim te veçant per kontributin e secilit prej jush,

Sali Berisha!