Këngëtarja nga Tetova, Big Mama ka ndarë me banorët e Big Brother Albania një pjesë shumë të hidhur nga jeta e saj.

Në diskutim e sipër, Big Mama iu tregoi banorëve të shtëpisë se ishte mbytur në liqenin e Strugës, së bashku me një mik të saj.

Big Mama: Ju e dini se unë jam mbytur me shokun. Shoku im ka ndërruar jetë ndërsa mua më kanë kthyer me elektroshok. Ndoshta ka 9 vite më parë në liqenin e Strugës. Më fobi se unë nuk e ka njeri, ta shohësh vdekjen me sy. Shoku im nuk ka ditur not.