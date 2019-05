Lionel Messi ka pasur një tjetër sezon të shkëlqyer te Barcelona. Ai i udhëhoqi Blaugranar drejt titullit në La Liga dhe do të ketë një shans për të fituar Kupën e Mbretit.

Në të gjitha garat, Messi ka shënuar 50 gola. Për shumicën e lojtarëve, arritja e kësaj arritjeje një herë në karrierën e tyre do të ishte një arritje e jashtëzakonshme.

Ai në La Liga ka shënuar 36 gola, ku përfundoi si golashënues i parë, por dha edhe 13 asistime. Argjentinasi krijoi më shumë shanse, gjithsej 92, dhe kishte 87 gjuajtje në portë.

Messi shënoi aq shumë gola saqë është e vështirë të mbahet mend se si ishte secili. Për fat të mirë, pas përfundimit të sezonit, La Liga me një video ku përfshin çdo gol të tij ketë sezon.

Gëzoni magjinë e Messit më poshtë për vetëm 60 sekonda.

All of Lionel Messi’s 36 La Liga goals from this season 🔥👏

Another magnificent season from the 🐐 #FCBpic.twitter.com/Wz5AsuyvFP

— GiveMeSport Football (@GMS__Football) May 23, 2019