Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të hënën tregohuni të kujdesshëm në dashuri sepse mund të ketë disa grindje të vogla me partnerin tuaj. Për sa i përket punës, përgatituni sepse do të përballeni me zgjedhje. Përveshni mëngët dhe do të shihni që së shpejti gjithçka do të jetë mirë. Me pak fjalë, mundësi të shkëlqyera për sukses dhe fitime.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të hënën një ditë grindjeje po vjen në dashuri. Ka tensione në ajër por do të duhet të qetësohen sa më mirë. Në punë prisni disa propozime interesante. Do të shihni që gjithçka do të jetë mirë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të hënën jeni pak nervoz, është më mirë të qëndroni vetëm me njerëzit e dashur dhe të mos zhyteni në situata ku debatet janë të lehta. Në punë, kushtojini vëmendje marrëdhënies me kolegët. Mos u zemëroni nëse diçka nuk ju shkon ashtu siç dëshironi. Ka mundësi të shkëlqyera për sukses.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të hënën në dashuri keni nevojë për pak më shumë qartësi dhe ndiheni pak nën presion. Në punë ka njëfarë pasigurie ekonomike ndaj bëni kujdes me investimet e pasigurta. Jo të gjitha të këqijat kanë një rreshtim argjendi.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të hënën është më mirë të përballeni me problemet e dashurisë dhe të ecni përpara. Në punë, përpiquni të mos bëni gjithmonë shumë, mësoni të thoni jo dhe gjithashtu kushtojini vëmendje parave.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të hënën kjo ditë ju sheh pak grindavec dhe përballë një ultimatumi nga partneri juaj që nuk ju pëlqen vërtet. Projektet e mira vijnë në punë. Mos u zemëroni nëse diçka nuk ju shkon ashtu siç dëshironi.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të hënën në dashuri do të keni mundësi të takoni dikë interesant dhe në punë, bëni kujdes, mund të jeni pak të pakënaqur, ndoshta diçka nuk po shkon sipas planit. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit. Do të ketë mundësi të shkëlqyera për sukses.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të hënën instikti i dashurisë di gjithmonë gjithçka përpara arsyes, prandaj besojini. Do të mbërrijnë në punë propozimet për t’u vlerësuar me kujdes. Vlerësoni të mirat dhe të këqijat përpara se të pranoni. Atëherë përndryshe do të pendoheni.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të hënën në këtë ditë dashuria do të lulëzojë kështu që lëre veten të shkosh. Në punë gjithçka po shkon mirë, ndaj vazhdoni kështu. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të hënën në dashuri duhet të rikuperoni pak energji dhe të kuptoni mirë se cilat janë ndjenjat tuaja. Në punë, projekte të mundshme në horizont do të jenë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të hënën në dashuri është më mirë të lini pas të kaluarën dhe në punë ka pak lodhje por shumë shpejt do të vijnë kënaqësi të mëdha në të gjitha gjërat.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të hënën kini kujdes në dashuri, përpiquni të kuptoni nëse jeni vërtet të dashuruar apo jo. Në punë yjet janë në anën tuaj. Suksesi është afër qoshes.