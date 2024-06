Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të hënën nisi mbarë javën e re. I riktheheni garave. Shumë projekte të preferuara, dritë jeshile për ndjenjat por kujdes mos e teproni. Më mirë të bëni hapa të ngadaltë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të hënën Mërkuri ju fton të zgjidhni çështje ekonomike dhe praktike. Disa marrëdhënie janë krejtësisht të padobishme nëse jo të dëmshme dhe së fundi, edhe nëse në disa raste me vuajtje, duket se edhe ju e kuptoni këtë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të hënën do të vijë një përgjigje, shumë planetë në shenjë do të thotë shumë stimuj, shumë mundësi, shumë projekte të reja dhe intuitë të mëdha, por edhe shumë angazhime ndaj mos e teproni. Edhe për dashurinë është koha për të dalë në shesh.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Do jete një ditë e qetë, por veçanërisht në mbrëmje, gjithçka do të jetë më mirë. Mjaft nostalgji, më në fund do të vijnë shpërblimet e dashurisë dhe të punës që keni pritur prej kohësh, shikoni përpara me besim.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të hënën disa prej jush ende po luftojnë me sëmundje fizike, por gradualisht do t’i kapërceni ato. Ndoshta ju prisni shumë në dashuri, dhe veçanërisht kur ndiheni aq magjepsës sa ndiheni këto ditë falë kësaj Venusi të bukur.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të hënën kushtojini vëmendje konflikteve, edhe nëse nga jashtë dukeni të qetë, brenda mund të përjetoni mundime, kur jeni kështu mbyllni komunikimet dhe zhdukeni, është një moment në të cilin do të tundoheni të izoloheni. Kujdes nga ata që kthehen nga e kaluara.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të hënën këto janë ditë të veçanta për ju në të cilat duhet të vendosni themelet për lëvizjet e ardhshme, jo më akuza për të shkuarën. Yje të bukur për marrëdhënie personale. Është gjithashtu një kohë e mirë për të pohuar veten në punë me shpërblime gjatë rrugës.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të hënën do jeni përpara një periudhe të rëndësishme për ju, edhe për para dhe punë pas shumë daljeve. Rregulloni idetë tuaja, ka ende disa kundërshtarë për t’u përballur, por do të bëni shumë mirë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të hënën shumë planete të shtrembër do të thotë që në këtë moment ndjeni shumë tensione brenda jush, pengesa, keqkuptime në dashuri dhe në punë. Kujdes çfarë thoni dhe bëni, është një moment kompleks, edhe në punë ndoshta do të ketë ndonjë zhgënjim për të duruar.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të hënën kjo është ende një periudhë e mirë për ju dhe po përmirësohet. Merreni me një mosmarrëveshje të vogël dashurie dhe jepini vetes kohë dhe hapësirë ​​për ndjenjat, sepse kjo Venus duhet shfrytëzuar. Mos u mbyllni.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të hënën po filloni të ringriheni, për t’u ndjerë më mirë edhe fizikisht. Dashuria ka nevojë për forcë dhe guxim, Afërdita jep emocione të forta dhe madje dashuria me shikim të parë është e mundur në javët në vijim.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të hënën ndiheni të dekurajuar, jeni duke pritur që dikush t’ju vërejë. Nëse jeni në pritje të përgjigjeve për punën do të duhet të prisni pak, të paktën deri më 27 qershor. Është një moment kur duhet të jesh i duruar pa parë gjithçka të zezë.