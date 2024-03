Republikanët në Dhomën e Përfaqësuesve të SHBA që kërkojnë të përcaktojnë një pjesë përpara në hetimin e tyre për shkarkimin e Presidentit Joe Biden do të marrin në pyetje të mërkurën dy ish-bashkëpunëtorë të djalit të tij Hunter. Republikanët e Dhomës së Përfaqësuesve thonë se presidenti dhe anëtarët e familjes së tij përfituan në mënyrë të pahijshme nga vendimet politike në të cilat Biden, një demokrat, mori pjesë ndërsa ishte nënpresident nga 2009-17.

Por ata ende nuk kanë dhënë prova për të treguar se presidenti ka përfituar personalisht nga veprimet e familjes. Shtëpia e Bardhë ka thënë se hetimi është i pabazë dhe i motivuar politikisht. Komisioni i Mbikëqyrjes së Dhomës së Përfaqësuesve thirri dy ish-bashkëpunëtorë të biznesit të Hunter Biden, Tony Bobulinski dhe Jason Galanis. Galanis, i cili po vuan një dënim me burg lidhur me akuzat për mashtrim, pritej të shfaqej virtualisht. Të dy janë paraqitur më parë për intervista me dyer të mbyllura me panelin. Paneli kishte ftuar Hunter Biden dhe bashkëpunëtorin e biznesit Devon Archer, por të dy refuzuan. Në një takim të gjatë me komitetin, Hunter Biden fillimisht insistoi në një dëgjim publik përpara se të dorëzohej përfundimisht në një intervistë me dyer të mbyllura. Demokratët në panelin e Dhomës së Përfaqësuesve kishin ftuar Lev Parnas në seancë.

Një biznesmen, Parnas punoi me avokatin e atëhershëm të ish-presidentit Donald Trump, Rudy Giuliani, në përpjekje për të zbuluar prova të keqbërjes nga Biden dhe familja e tij në Ukrainë përpara zgjedhjeve të vitit 2020, në të cilat Biden mposhti Trumpin. Ishte e paqartë se kur republikanët e Dhomës do të vendosnin për hapat e ardhshëm në hetimin e tyre. James Comer, kryetar i Komitetit të Mbikëqyrjes, tha publikisht se ai po e konsideronte të bënte referime penale në vend të hartimit të neneve të fajësimit, megjithëse ai ende nuk ka thënë se cilët ose cilat krime do të synonin këto referime.