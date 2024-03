Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të martën ju pritet një ditë disi e qetë, përfitoni nga ajo për të gjetur qetësinë dhe ekuilibrin e brendshëm. Kujdes nga konfliktet e mundshme me të afërmit, dikush mund t’ju vendosë një fole në timon në orët e ardhshme. Në dashuri, lini vetes hapësirë ​​dhe mundësinë për të hapur sërish zemrën.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të martën nuk është në të vërtetë një ditë dashurie. Hëna është disonante. Më mirë ta lini të shkojë dhe të përqendroheni në diçka tjetër. Për sa i përket punës, dëshironi të ndryshoni peizazhin dhe të provoni gjëra të reja.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të martën ditë shumë pozitive për dashurinë, mund të ndërtoni diçka të veçantë në shoqërinë e partnerit tuaj. Ose nëse nuk e keni, mund ta gjeni. Kushtojini vëmendje ndërhyrjeve dhe ndikimeve të jashtme. Për sa i përket punës, mos u nxitoni, rrezikoni të bëni gabime. Mendoni me kujdes përpara se të bëni lëvizjet tuaja.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të martën dashuria është shumë pozitive duke filluar nga data 17 e muajit, mjafton të keni edhe pak ditë durim. Nëse vini nga një periudhë e vështirë, mund të gjeni përsëri qetësinë. Për sa i përket punës, ka shqetësim sepse gjërat nuk po shkojnë ashtu siç dëshironi, duhet të gjeni strategji të reja.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të martën me Hënën në kundërshtim është gjithmonë më mirë të qëndroni të qetë dhe të mos zemëroheni nëse diçka nuk ju shkon ashtu siç dëshironi. Në dashuri shmangni konfliktet. Për sa i përket punës, jeni konfuz, do të dëshironit një ndryshim që tani për tani nuk po vjen.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të martën për marrëdhëniet është një moment kompleks me pak stimulim. Kjo ju shkakton agjitacion dhe stres të fortë. Më mirë të qëndroni të qetë dhe të mos fajësoni gjithçka që shkon keq. Nga ana tjetër, Jupiteri në opozitë të bën të shohësh gjithçka të zezë, edhe përtej vështirësive reale.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të martën Hëna do të jetë në shenjën tuaj duke filluar nga kjo pasdite. Bëhuni gati të përjetoni emocione të forta dhe momente pasioni të madh. Sa i përket punës, lajme interesante po vijnë, mund të tregoni se nga çfarë jeni krijuar. Idetë tuaja mund të jenë të suksesshme, edhe në një kohë të shkurtër.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të martën një ditë pozitive në dashuri po vjen, periudha po shkon shumë më mirë edhe në miqësi. Një Hënë interesante pritet veçanërisht të dielën. Përfitoni nga kjo për të sqaruar situatat në pritje.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të martën në dashuri ju pret një ditë interesante dhe e këndshme. Hëna është ende aktive. Për sa i përket punës, keni gjetur sërish besim dhe optimizëm, është një kohë e shkëlqyer për të bërë gjëra të mëdha. Kujdes me shpenzimet, portofolin po ju qan. Mundohuni të kufizoni shpenzimet.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të martën po të jetë një ditë pozitive. Ju do të jeni në gjendje të thoni atë që mendoni me siguri dhe sinqeritet. Megjithatë, në ditët në vijim, ftesa është gjithmonë të tregoheni të kujdesshëm, rrezikoni të debatoni me kolegët dhe eprorët. Paditë dhe çështjet ligjore janë zgjidhur.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të martën në dashuri është koha për të filluar përsëri, edhe nëse do t’ju duhet ta bëni këtë me kujdes. Lërini pas keqkuptimet që lindën në fillim të muajit dhe shikoni të ardhmen me optimizëm. Për sa i përket punës, shmangni zgjedhjet e sikletshme.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të martën Venusi është neutral. Njohjet e bëra në fillim të muajit mund të rezultojnë interesante dhe shumë shpejt të kthehen në diçka shumë të veçantë. Yje të favorshëm edhe kur bëhet fjalë për marrëveshje tregtare dhe para. Mos shpenzoni përtej mundësive tuaja.