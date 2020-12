Ambasadorja e SHBA në Tiranë, Yuri Kim, reagon pas njoftimit të SPAK për rinisjen e hetimit kundër grupeve kriminale të Lulzim Berishës dhe Emiljano Shullazit.

“SPAK ka marrë përsipër një rast tjetër të madh të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ky nuk është hetimi i parë nga SPAK, dhe nuk do të jetë i fundit. Shpresojmë që SPAK do të vazhdojë të demonstrojë forcën, integritetin dhe aftësinë e tij përmes veprimeve të tilla”, shkruan mbasadorja Kim.

SPAK has taken on another major case of organized crime & corruption. This is not the first such action by SPAK, and it will not be the last. We hope SPAK will continue to demonstrate its strength, integrity & competence through such actions. https://t.co/QTVXnvD0rv

— Ambassador Yuri Kim (@USAmbAlbania) December 8, 2020