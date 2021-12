Nje dite me pare Fatmir Bashli kritikoi ashper humoristet e Shkodres.

Ai i akuzoi ata qe cdo vit sjellin te njejtet skece, akuzoi institucionin perkates si edhe vete aktoret e kryesisht ata qe mbajne edhe titullin si “Mjeshter i madh” se nuk lejojne brezin e ri te ece perpara ne rrugen e humorit shkodran.

Nderkohe ka qene aktorja Drande Xhaj (Mjeshtre e madhe) ajo qe ka reagur me ane te nje statusi ne FB e cila replikon Bashlin ku nder te tjera e quan ate vete si edhe bashkepunetorin e tij nje zero. Per me teper lexoni postimin e Drane Xhaj.

“Ne pergjigje te nje statusi te shkruar nga nje fare Fatmir Bashli. Si mundet ky njeri te hedhe balte mbi 5 Mjeshtra te medhej, titull i akorduar nga kater presidente te nderuar te vendit tone. Si mund te fyje e te baltose ky person 5 artiste, te cilet kane 270 vite pune ne skene se bashku, qe me talentin e tyre kane fituar admirimin dhe duartrokitjet e artedashesve mrenda e jashte kufive te Shqipnise.

Nuk ka te drejte morale ky njeri te luaje me emocionet e artisteve, per dijeni per ty qe nuk e din Zef Deda ka tre goditje ishemie si rrezultat i emocioneve te skenes, apo Besnik Cinari tete unaza ne zemer po ashtu nga kto emocione qe vec nje artist qe i perjeton e din.

Ndersa per aktivizimin e talenteve te reja e kane dhe do ta kene deren e hapur nga institucioni i teatrit Migjeni. Me mbeshtetjen dhe dashamiresine tone dhe nen drejtimin e Ismet Drishtit ata shkelqyen ne premieren e fundit si te barabarte me ne, na kerkojme zevendsus e jo denigrus si puna jote.

Nikolin, Fritz, Aleksandri, Klodiana, Lusi, Ketlin e Eneida do te jene e ardhmja e humorit Shkodran. Zero ndikim shkakton ti para vleresimit qe kane miliona shqiptar per ne, e ti i shqetson me statusin tand te pavlere.

Ti je nje zero e ta shumezosh me cfaredo shifre apo numri mbetesh zero ti dhe bashkautori jot. Ti kushdo mund te jesh vec shkodran nuk je.

Kjo përgjigje: Ne nderim dhe rrespekt të te gjithë artedashsve tane nga Zyliha Miloti, Zef Deda, Besnik Cinari, Drande Xhaj e Mond Halili.” shkroi Drane Xhai në statusin e saj në Facebook.