Christos Zerefos, sekretar i përgjithshëm i Akademisë së Athinës dhe profesor i Akademisë së Athinës, tha se ‘katastrofën’ e motit që ata kanë parë këtë verë do ta shohin përsëri pas 300-400 vitesh.

“Ajo që pamë në verën e vitit 2023 me valën e të nxehtit dhe këto ditë me ciklonin Daniel janë aq të rralla sa do t’i shohim përsëri pas 300-400 vjetësh”, tha Zerefos.

Departamenti i Gjeologjisë dhe Gjeomjedisit i Universitetit të Athinës, thekson nevojën për të ridizajnuar hartat e rrezikut duke filluar nga përmbytjet e lumenjve deri tek programet e mbrojtjes civile. Zerefos shpjegoi se cikloni Daniel prodhoi tre herë më shumë shi se cikloni Janos në vitin 2020. Ai tha se ndryshimet klimatike mund të çojnë në shfaqjen e shpeshtë të fenomeneve si stuhitë dhe valët e të nxehtit, duke shtuar se “kjo stuhi ishte një situatë shumë ekstreme”, raporton Protothema. Ai gjithashtu tha: “Askush nuk e priste që në Larisa do të binte 600 mm shi, pra ajo që bie në një vit e gjysmë në vend”. Shkak i fenomenit, siç thekson akademiku i njohur është rritja e temperaturës mesatare të sipërfaqes së detit në Mesdhe dhe në bregun lindor të SHBA-së e cila ka kaluar dy gradë Celsius, e cila mund të krijojë një stuhi tropikale si fenomeni ‘Danieli’.

“Duhet të ndryshohet harta ku duhet të caktohen lumenjtë e rrezikshëm, por ky karakterizim duhet të përshkruhet me një matematikë të thjeshtë dhe gjithashtu duhet të ketë një indeks rreziku për fatkeqësi të ndryshme, si zjarri dhe përmbytja”, tha Zerefos.

Zerefos nënvizon gjithashtu nevojën e “ridizajnimit të të gjitha programeve të mbrojtjes civile, me qëllim që të merren parasysh dukuritë, të cilat ne i konsideronim aq të rralla sa nuk ekzistojnë. Për shembull, askush nuk e priste që në Larisa brenda pak orësh do të binte shi i rrëmbyeshëm me një madhësi prej 600 milimetrash, pra atë që bie për rreth një vit e gjysmë. Është shumë ekstrem. Pra, këto kanë nevojë për një ridizajnim dhe duhet edhe një strategji, kryesisht se kush merr vendimet për ndërhyrjet me synimin për të shpëtuar fillimisht njerëzit, pastaj pronat dhe më pas gjithçka tjetër”.

Përfaqësuesi kombëtar i vendit për Ndryshimet Klimatike, gjithashtu kujtoi se Marrëveshja e Parisit për ndryshimet klimatike, e cila parashikon rritjen e përdorimit të burimeve të rinovueshme të energjisë deri në vitin 2030 dhe eliminimin përfundimtar të lëndëve djegëse fosile deri në vitin 2050 po përparon më ngadalë se sa ata prisnin sepse ekziston një vullnet politik fleksibël nga disa vende për të mos marrë pjesë.

“Nëse kjo nuk zbatohet nga të gjitha vendet, nuk ka shpresë sepse vendet e tjera nuk janë të mjaftueshme për ta kthyer këtë fenomen”, tha Zerefos.

Si përfundim, ai theksoi nevojën për të informuar më mirë botën për reagimin ndaj fenomeneve ekstreme.