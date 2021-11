Parashikuesja e fatit, Irini Kakacaj së fundmi në një intervistë për emisionin “Expuls” ka thënë se një tërmet i fuqishëm do të marrë shumë jetë njerëzish.

“Po është e vërtetë. Ama nuk dua të them se kur sepse do shkaktoj gjendje emocionale psikologjike tek njerëzit. Njerëzit janë të dobët në karakter. Përsa i përket Shqipërisë, do bëhet një tërmet afër Vlorës, afër detërave në jug të vendit”- u shpreh ajo.

Gjatë intervistës ajo bëri me dije se ka bërë shumë parashikime që kanë rezultuar të sakta, si për shëmbull, Irini tha se ka parashikuar sëmundjen e mbretëreshës Elizabeta, apo tërmetin e fuqishëm në Greqi.