Rritja e çmimeve me afrimin e festave të fundvitit është kthyer tashmë në një problem të perhershëm. Nëse në fillim të muajit dhjetor një kg domate ishte 70 lekë të reja, sot ajo ka shkuar 200 lekë të reja. Ndërsa një kg speca nga 80 lekë të reja sot blihen me 130 lekë të reja. Qytetarët shkodranë shprehen se çmimet e frutave dhe perimeve janë dyfishuar, por tashmë janë mësuar me këtë gjë.

Ndryshe nga qytetarët, tregtarët thonë se çmimet janë ulur.Rritje të lartë të çmimit ka njohur edhe gjeli i detit që është një nga ushqimet tradicionale të kësaj feste.