5 nentori eshte nje date e shenuar per Boren dhe Donaldin. Tre vite me pare ata filluan historine e tyre te dashurise, aq shume te perfolur dhe te dashur nga publiku.

Me ndihmen e produksionit te “Vellait te Madh”, Donaldi kaloi ne anen tjeter te oborrit (qe eshte edhe parkingu i studiove te Top Channel) varesen e tij te cilen e ka mbajtur ne qafe cdo dite. Ai e futi varesen ne nje kuti embelsirash dhe me pas stafi i produksionit do t’ia dorezoje ate Bora Zemanit, ish- te dashures se Donaldit i cili ka deklaruar se ka akoma ndjenja edhe pas ndarjes.

Ngjarja u percoll me shume interes nga publiku gjate transmetimit live te emisionit.