Buxheti i propozuar i qeverisë amerikane nga Presidenti Joe Biden do të rriste të ardhurat tatimore me 4.951 trilion dollarë gjatë dhjetë viteve, duke përfshirë më shumë se 2.7 trilion dollarë rritje taksash për bizneset dhe gati 2 trilion dollarë për individët dhe pronat e pasura, tha Thesari i SHBA të hënën.

Rritjet e taksave janë pjesë e listës së dëshirave të buxhetit të Biden për vitin zgjedhor, e cila përfshin gjithashtu programe të reja për të ndihmuar amerikanët me të ardhura të ulëta dhe të mesme me kosto të larta strehimi dhe kujdesi për fëmijët dhe synon të ulë deficitin. Kongresi ka të ngjarë të hedhë poshtë propozimet, por dokumenti formon një mesazh qendror të fushatës për Biden. Thesari vlerësoi se dispozitat për të rritur taksat për individët e pasur, rregullat e reja për transferimet e pasurive dhe kufizimi i përdorimit të individëve me të ardhura të larta të llogarive të pensionit me avantazhe tatimore do të rrisnin 1.96 trilion dollarë.

Kjo në total përfshin “taksën e miliarderit” të Bidenit, e cila do të vendoste një taksë minimale prej 25% për individët me pasuri mbi 100 milionë dollarë. Thesari vlerësoi se do të mblidhte 502 miliardë dollarë gjatë dekadës.