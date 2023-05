Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Në këtë periudhë po vini veten në linjë në projekte shumë kërkuese dhe të rëndësishme. Megjithatë, me vendosmërinë tuaj, do të jeni në gjendje të shkëlqeni dhe të merrni rezultatet e dëshiruara.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të shtunën gjatë orëve të ardhshme mund të keni diskutime të vogla të mëdha me ata që ju rrethojnë dhe ata që ju duan. Këshilla, në çdo rast, është të qëndroni të qetë dhe të mos humbni durimin. Kafshoni gjuhën përpara se të filloni një debat ose debat të bezdisshëm.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Gjatë kësaj fundjave (13-14 maj) do të ketë nga ata që do të përpiqen t’ju pyesin, do të duhet të përpiqeni të dozoni fjalët tuaja dhe të mos humbisni durimin. Ndaj përpiquni të mos e humbni qetësinë e zakonshme shpirtërore, vetëm në këtë mënyrë do të mund të bëni lëvizjen e duhur.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Shumë prej jush së shpejti do t’ju duhet të përballen me provime ose t’i përgjigjen një “thirrjeje” të rëndësishme. Këshilla është të përfitoni nga kjo fundjavë për të marrë frymë dhe për të rikuperuar energjinë fizike dhe mendore.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të shtunën, ju keni lënë pas një periudhë padyshim të komplikuar, në disa raste shumë të vështira. Falë pranisë së Jupiterit në shenjën tuaj, më në fund do të ketë një ndryshim kursi. Jeni gati të ktheheni në frymëmarrjen e ajrit të pastër?

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Ata që janë më të motivuar në dashuri dhe që kanë fatin të kenë në krah një person që duan, duhet të përfitojnë nga kjo fundjavë për t’i dhënë partnerit të tyre sigurinë dhe konfirmimin që u nevojitet. Keni neglizhuar ata që ju duan shumë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Shumë prej jush po mendoni se duke e bërë vetë ju bën për tre, por tani ndoshta ju duhet të përballeni me ata përreth jush dhe me ata që ju duan vërtet.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të shtunën ndonjëherë krenaria juaj mund të bëhet më shumë problem sesa forcë. Përfitoni nga kjo fundjavë e mesit të majit për të lënë veten të shkoni dhe të shijoni emocionet pothuajse të harruara.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Pas një periudhe të vështirë më në fund keni gjetur energji dhe vitalitet dhe vullnet për të bërë. Një fundjavë në mes të majit hapet për ju me yje të shkëlqyer. Shijoje!

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Fundjava do të jetë padyshim pozitive për ju. Tani duhet të kuptojmë se çfarë do të ndodhë në ditët e ardhshme të këtij muaji maj, veçanërisht në dashuri ku mund të merrni të paktën lajme emocionuese.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të shtunën po përjetoni një moment jo fort të lehtë në aspekte të ndryshme të jetës suaj. Angazhimet që ju është dashur të përballeni me shumë përpjekje po ju kushtëzojnë shumë

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Fundjava t’i kushtohet tërësisht ndjenjave. Mund të ketë disa ish që kthehen dhe kjo mund t’i bezdis disa ose t’i vërë të tjerët në telashe. Gjëja më e rëndësishme është të bëni të qartë këndvështrimin tuaj.