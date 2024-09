Kur kanë mbetur vetëm pak orë nga afati i mbylljes së fazës së aplikimit për postin e drejtorit të Përgjithshmë të Policisë së Shtetit mësohet se deri tani zyrtarisht janë 8 emra që kanë dorëzuar kandidaturën e tyre.

Ata janë

Pëllumb Seferi

Rebani Jaupi,

Adriatik Tafçiu,

Ilir Proda,

Altin Mena,

Ardian Çipa,

Idajet Faskaj,

Shemsi Prençi

Kandidatët janë me oficerë të lartë me gradat Drejtues dhe Drejtues i Parë, pasi grada është një nga kriteret kryesore që përfshin automatikisht me pikë vlerësimi kandidatin.