Patericat politike të Pjerin Ndreut, që se lidhë asgjë me Lezhën, që se votuan dhe nuk do ta votojnë lezhjanët, do të turpërohen për presionin e dështuar që po bëjnë.Keshtu u shpreh kandidati i kualicionit “Bashkë Fitojmë” për Bashkinë Lezhë Pashk Gjoni gjate një takimi me mjeket, duke denoncuar drejtorin e spitalit për kërcenime ndaj administrates që të votojnë rilindjen.

Kandidati Gjoni zhvilloi një takim dhe me mesuesit, duke premtuar kushte më të mira në institucionet arsimore.

Bluzat e bardha dhe arsimtaret e pranishem në këto takime, dhanë mbështetjen e tyre për kandidatin e opozites për Bashkinë Lezhë doktor Pashk Gjonin.