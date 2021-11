Tradita e festimit me madhështi të Pavarësisë së Shqipërisë, ka marë një përmasë të re për komunitetin shqiptar, këto ditë në Londër. Ajo ka kulmuar me takimin e organizuar nga Forumi i Bashkimit të Shoqatave shqiptare në Britaninë e Madhe, në prani të Ambasadorit të Shqipërisë z. Qirjako Qirko, ku aktiviteti i veçantë artistik për të pranishmit e shumtë u dominuan nga ngjyrat kuqezi.

“28 nëntori është dita e sakrificave të pafundme, luftrave për liri dhe e përmbushjes së vizionit të etërve tanë themelues, që u kurorëzua me shpalljen e Pavarësisë,- e nisi fjalën e tij kryediplomati shqiptar në kryeqytetin britanik: Për fat të keq gjysma e kombit mbeti atëherë jashtë kufirit politik të Shqipërisë, por sot duhet të jemi të lumtur sepse ky është shekulli i shqiptarëve, pasi me mbështetjen e aleatëve tanë të mëdhenj amerikanë e britanikë edhe Kosova e fitoi lirinë dhe pavarësinë.”

Sot Ministria e Arsimit e Kosovës, Ministria e Arsimit e Shqipërisë sëbashku me dy ministritë tona të Jashtme sëbashku, i kanë pajisur shkollat ku mësohet gjuha shqipe në Britaninë e Madhe, me tekste dhe materiale didaktike. Isha tek disa shkolla të shoqatës ‘’Nënë Tereza’’ dhe ne njërën prej tyre takova një djalë spanjoll. E pyeta se çfarë lidhje kishte me Shqipërinë, e ai mu përgjigj: Më pëlqen shqipja! Kur një spanjoll që jeton në Angli mëson shqip, si mund ti lemë ne fëmijët tanë pa i çuar në shkollë një ditë në javë që të flasin me njëri-tjetrin në gjuhën amtare?- vijoi Ambasadori dhe shtoi:

“Çdo fëmijë emigrantësh shqiptarë duhet të mësojë gjuhën tonë, historinë tonë, vlerat dhe traditat tona të përbashkëta. U lutem prindërve; dërgojini fëmijët në shkollat shqipe. Siç ka thënë edhe i madhi At Fishta: Pra, mallkue njai bir Shqyptari,/ qi këtë gjuhë të Perëndis’,/ trashigim, që na la i Pari,/ trashigim s’ia len ai fmis;/ edhe atij iu thaftë, po, goja,/ që përbuzë këtë gjuhë hyjnore;/ qi n’gjuhë t’huej, kur s’asht nevoja,/ flet e t’veten e lèn mbas dore.”

Duke përfunduar fjalën e tij emocionuese z. Qirko këmbënguli që ta ruajmë gjuhën shqipe, sepse “është ajo që na bashkon. Fëmijët e bukur e të mrekullueshëm shqiptarë nesër do të integrohen këtu dhe do të bëhen shtatas të Britanisë së Madhe, por që brenda tyre gjithmonë do të thonë me krenari se jemi nga vendi i shqiponjave.”

Veshjet popullore nga të gjitha krahinat shqiptare, poezitë, këngët dhe vallet tona, elektrizuan sallën dhe e bërë akoma edhe më të ngrohtë atmosferën e rrallë që përçon çdo fund nëntori, festa e Pavarësisë së Shqipërisë.