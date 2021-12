Një nga projektet më ambicioze në botë është ndërtuar në shkretëtirë dhe përshkon të gjithë Gadishullin Arabik.

Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit, i përbërë nga gjashtë vende të pasura në Lindjen e Mesme , është duke ndërtuar një hekurudhë 2,000 kilometra për të lidhur rajonin në mënyrën më të mirë të mundshme.

Duke kaluar shkretëtirën arabe dhe duke krijuar tunele në male, sfidat e këtij projekti janë të mëdha dhe përputhen plotësisht me koston e tij. Kjo hekurudhë e re do të lidhë Gjirin Persik me Detin e Kuq, me synimin për të ristrukturuar sektorin e transportit dhe për të reduktuar emetimet e CO2 , duke filluar një epokë të re të rritjes ekonomike.

Ideja e realizimit të këtij projekti lindi në vitin 2009 nga udhëheqësit e Arabisë Saudite, Kuvajti, nga Emiratet e Bashkuara Arabe, Katari , Bahreini dhe Omani , i njohur Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit . Kostot e prodhimit të këtij mega projekti do të ndahen mes shteteve do të variojnë nga 100 deri në 250 miliardë dollarë.