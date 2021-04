Kandidati për deputet në PD, Helidon Bushati, vijon takimet për fushatën elektorale të zgjedhjeve të 25 prillit.

Ai është takuar me qytetarë të ndryshëm dhe është njohur me problematikat e tyre.

“Ata aleancën me krimin, ne me njëri-tjetrin. Prandaj do të fitojmë bindshëm. Vetëm pak ditë na ndajnë nga dita kur Shkodra nuk do të mbesë ma n’dorë të kriminelit dhe t’horit. Do e shporrim të keqen me votë! Së bashku me njerëzit e ndershëm dhe të zakonshëm për fitoren HISTORIKE të 25 Prillit. Jemi të gjithë bashkë, prandaj jemi SHUMICA!”, shkruan ai.

POSTIMI I PLOTË

https://www.facebook.com/102481178554139/posts/134327835369473/?d=n