Aktori amerikan Bill Hayes, i cili luajti në seritë Days of Our Lives për më shumë se pesë dekada ndërroi jetë në moshën 98-vjeçare. Ai portretizoi për herë të parë personazhin e Doug Williams në vitin 1970 dhe gjithashtu u takua me gruan e tij, aktoren Susan Seaforth Hayes, gjatë xhirimeve të serialit. Qershorin e kaluar festoi ditëlindjen e tij të 98-të në xhirimet e serialit amerikan, i rrethuar nga kolegët e tij.

Shkaku i vdekjes së tij nuk është bërë i ditur. E filloi karrierën e tij si muzikant dhe pati një hit me The Ballad of Davy Crockett. Por vazhdoi të portretizonte karakterin e Doug Williams gjatë 50 viteve të ardhshme, deri në vitin 2023. Bashkëylli i tij, Seaforth Hayes, iu bashkua serialit dy vjet para tij, duke luajtur personazhin e Julie Williams.

Dyshja luajtën një çift në ekran dhe përfundimisht u bënë një çift i jetës reale, duke u martuar në vitin 1974. Popullariteti i romancës së tyre madje bëri që ata të shfaqeshin në kopertinën e Time atë vit. Në vitin 2018, si ai ashtu edhe Seaforth Hayes morën çmimet Daytime Emmys Lifetime Achievement. Hayes kishte pesë fëmijë nga një martesë e mëparshme me Mary Hobbs.