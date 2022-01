Ish-kryeministri Sali Berisha tha sot nga selia e PD se dhunës së djeshme të policisë nuk i shpëtuan as mediat. Ai tha se kameramani i Fax News u gjuajt me topa uji ashtu si fotografi Felix Bilani.

“Ai patë ju këtu me ujë, rojet e Lulzim bravës, ujë mbi demonstruesit. Po të jetë për dhunë dhe terror ishte në anën tjetër. Po e prnaoj u thyen xhamat, u shkul porta e blinduar e cila nuk mund të ketë kurrë vend në një seli, përveç në zyrat e policive sekrete. Ju nuk duhet të pajtoheni me një situatë të tillë. A i patë trajtimet shtazore ndaj anëtarëve të mediave. Shko dhe merrni kameramanin e FaxNews, në krye të detyrës, sikur të kishte automatik, i gjuante me top ujë për ta shembur.

Çfarë po bënte, thjesht po filmonte, po kryente detyrën.

Shkoni takoni fotografin e njohur Felix Bilanin i cili desh ngeli pa frymë nga gazifikimi i tmerrshëm që i bënë. Atëherë kush është përgjegjësi këtu, Felix Bilani apo Lulzim Brava. Kush është përgjegjësi këtu, kameramani që bënte detyrën në kushte të vështira?”, tha Berisha.