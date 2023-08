Qytetarët kanë zhvilluar protestën e radhës para Drejtësisë së Drejtësisë në Tiranë, në mbështetje të ish-luftëtarit të UÇK-së, Dritan Goxhajt. Gjatë kësaj proteste janë shprehur se Goxhaj është i pafajshëm, ndërsa kundërshtojnë ekstradimin e tij. Gjithashtu në këtë protestë është edhe bashkëshortja e Dritan Goxhajt.

“Me Goxhajn krenohet Labëria, Çamëria, Dardania, ju burgosi Shqipëria”, është ky slogani i kësaja protestë që shoqëron qytetarët.

Kujtojmë se ditën e sotme ish-anëtari i UÇK-së, Dritan Goxhajn, i cili u arrestua pak ditë më parë në Tiranë me urdhër të Gjykatës Speciale, doli në Gjykatën e Apelit. Teksa u kërkua rivlerësimi i masës së sigurisë, është lënë në fuqi masa ‘arrest me burg’ për Goxhajn. Ndërkohë avokati apeloi në Apel masën ‘arrest me burg’ për Goxhajn, që u vendos ditë më parë nga gjykata, por kjo gjë u refuzua.