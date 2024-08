Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Kjo ditë e shtunë nuk ju mungon vetëvlerësimi, sidomos në gjysmën e parë të ditës. Në punë duhet të mbështeteni në forcat tuaja për të arritur qëllimet tuaja. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit. Pak nga pak gjithçka bëhet më mirë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Kjo ditë e shtunë ndiheni të lodhur, thjesht dëshironi të relaksoheni në divan. Familja ju merr shumë energji. Në punë kolegët ju kanë zili. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të shtunën ju dëshironi të ndryshoni diçka në jetën tuaj, është një ditë e rëndësishme. Takime interesante në dashuri. Në punë do ju duhet të merrni një vendim të vështirë. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Do të jeni ju pak nën mot me ndjenjat tuaja, veçanërisht këtë mbrëmje. Mos u dëshpëroni, do të keni shumë energji në punë. Qiell i bukur për ata që duan të dashurohen, por edhe të shfrytëzojnë rastin të kenë takime të veçanta edhe në funksion të fundjavës.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të shtunën do të kaloni një mbrëmje romantike me partnerin tuaj. Kurseni forcat në punë, keni nevojë për një pushim. Ju duhet të kërkoni zgjidhje në vendin e punës, veçanërisht nëse keni ndërmend të keni konfirmim. Në çdo rast favorizohen programe të reja.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të shtunën ju vazhdimisht mendoni për familjen tuaj, por herë pas here është mirë të mendoni edhe për veten tuaj për të jetuar më lehtë. Në punë do ju duhet të bëni zgjedhje të rëndësishme. Qiell i bukur për ata që duan të dashurohen, por edhe të shfrytëzojnë rastin të kenë takime të veçanta edhe në funksion të fundjavës.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të shtunën në dashuri është më mirë të mos bëni hapa fals dhe përpara se të ndërprisni një lidhje të gjatë është më mirë të mendoni me kujdes dhe më pas të merrni një vendim. Në punë, një bashkëpunim i mirë do të mbërrijë në muajt në vijim, përfitoni!

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të shtunën në dashuri është më mirë të relaksoheni, veçanërisht ata që kanë përjetuar gjithçka në mënyrë të diskutueshme kohët e fundit. Në punë jeni të fortë, por është më mirë t’i luani mirë të gjitha letrat që keni në dispozicion!

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të shtunën yjet janë në anën tuaj dhe në dashuri tani nuk është koha për të humbur dhe për të hedhur poshtë mundësitë. Në punë ka pak konfuzion, por më mirë të mos u dorëzoheni provokimeve!

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të shtunën, kjo ditë në dashuri do të sjellë me vete disa dyshime. Në punë, në nivel burokratik ka probleme për t’u përballur, qëndroni të qetë dhe mos u nervozoni!

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të shtunën Hëna është në anën tuaj dhe në dashuri mund të lindin emocione të bukura, të gjitha për t’u përjetuar. Në punë, tani askush nuk do të mund t’ju bëjë keq!

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të shtunën nëse jeni beqarë ndoshta kjo është për shkak se jeni bërë shumë mbrojtës, por tani lëreni veten sepse kjo periudhë premton mirë. Në punë, është koha për të hedhur veten në sfida të reja, hajde!