Shkodra është një melodi e bukur që jehon në çdo kohë🎼🎶🎵
Orkestra Simfonike, Dren Abazi dhe kori polifonik “Prenkë Jakova” na dhuruan një mbrëmje magjike.

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