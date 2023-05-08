KANDIDATI I KOALICIONIT “BASHKË FITOJMË” BARDH SPAHIA: SHKODRA ËSHTË NJË MELODI QË JEHON NË ÇDO KOHË 08/05/2023 40 Shkodra është një melodi e bukur që jehon në çdo kohë🎼🎶🎵 Orkestra Simfonike, Dren Abazi dhe kori polifonik “Prenkë Jakova” na dhuruan një mbrëmje magjike. https://fb.watch/kp2bfhSLPR/?mibextid=cr9u03 BOTA KRYETARJA E PE-SË: NËSE KINA NDIHMON RUSINË, DO TË KETË PËRGJIGJIE... 08/05/2023 LUFTA NË UKRAINË, BASHKIMI EUROPIAN PROPOZON RAUND TË RI SANKSIONESH NDAJ... 08/05/2023 PLANIFIKUAN SULM ME EKSPLOZIV NË AEROPORTIN RUS, FORCAT E MOSKËS ARRESTOJNË... 07/05/2023 CHARLES III BETOHET ME DORËN MBI BIBËL: DO JEM MONARK BESNIK 06/05/2023