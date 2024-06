Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të shtunën qielli do të favorizojë takimet për ata që nuk kanë një histori dashurie. Yjet gjithashtu të favorshëm për çiftet. Ju pret një javë e mirë, por edhe e diela do të jetë një ditë e mirë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të shtunën qielli në ditët në vijim do të punojë për t’i bërë më të forta bazat e të kuptuarit emocional. Rreth ditës së diele, është më mirë të ndani një moment për t’u çlodhur, ndoshta për të kaluar me partnerin tuaj.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të shtunën duroni edhe pak. Java/periudha e re do jetë fantastike dhe do të vijë koha për të bërë ndryshimet që keni dashur prej kohësh. Do të duhet vetëm pak guxim dhe shumë punë për të bërë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të shtunën këshilla është të lini mënjanë hezitimet e kota gjatë orëve të ardhshme. Sidomos nëse ka dikë që ju pëlqen. Jini të zënë edhe në punë dhe duhet kujdes. Trego se çfarë vlen koha juaja.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të shtunën ju pret një javë fantastike. Të lindurit në këtë shenjë do të jenë të favorizuar tashmë gjatë orëve të ardhshme të këtij fillim qershori. Bëhu i guximshem dhe i kujdesshem. Ju duhet vetëm pak vetëbesim.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të shtunën nëse ka vendime për të marrë, nuk është momenti i duhur për ta bërë këtë, duke qenë se mendja juaj është diku tjetër, ndaj është më mirë të prisni disa orë. Merrni kohën tuaj nëse është e nevojshme. Së shpejti era do të kthehet. Mos kini frikë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të shtunën një javë e mbarë po vjen. Muaji qershor do të jetë muaji i rikuperimit sentimental, në dashuri ka një shtytje dhe tërheqje, për beqarët është koha për të zgjeruar rrethin e njohjeve.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të shtunën Afërdita nuk është më kundër dhe yjet ju ftojnë të ktheheni në lojë me guxim dhe besim. Do të jetë më e lehtë të takosh njerëz të këndshëm gjatë ditëve të ardhshme të këtij fillim qershori.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Kjo ditë e shtunën do pritet një rishikim i thellë i marrëdhënieve të dashurisë. Në jetën e një çifti planetët do shtyjnë drejt maturisë. Kur menjëherë çdo gjë do rregullohet vetem gjërave shkojnë shumë ngadalë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të shtunën në fillim të qershorit ju pret një javë e mbarë. Beqarët nuk duan shumë përgjegjësi, ndërsa për çiftet është koha për të bërë plane për shtëpinë. Jepini një kthesë nëse është e nevojshme.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të shtunën ju presin ditë fantastike por marrëdhëniet e komprometuara nuk mund të shërohen menjëherë. Për më tepër nuk përjashtohet edhe sikleti mes dy dashurive. Zgjedhja është e juaja, por kini kujdes.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të shtunën beqarët janë në një fazë që kërkon vëmendje të madhe, ndërsa në jetën bashkëshortore ka një kërkesë që nuk mund të pranohet. Jo tani të paktën duhet çdo gjë ngadale vetem prisni.