Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të enjten dashuria po lulëzon këto ditë edhe nëse koka juaj duket se ju çon diku tjetër. Në punë kujdesuni për marrëdhëniet sepse mund të sjellin mundësi të mrekullueshme.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të enjten me hyrjen e Venusit në shenjë nga data 28 e muajit, ndjenjat do të kthehen në maksimum. Do të jeni shumë simpatikë dhe do të përfitoni nga ky moment i artë edhe në planin e punës.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Hëna ndriçon qiellin tuaj dhe jep emocione të bukura për t’i ndarë me partnerin tuaj. Në punë jeni plot energji dhe do jeni gjatë gjithë muajit. Përfitoni nga kjo periudhë pozitive për të marrë diçka të veçantë, ndoshta një rritje të këndshme.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Bëni kujdes në dashuri sepse mund të ketë debate edhe për gjëra të vogla. Në punë mund të ketë pengesa të vogla por asgjë të pakapërcyeshme. Tregoni se keni shumë diplomaci dhe qetësi.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të enjten çiftet që e duan njëri-tjetrin do të mund të fillojnë të bëjnë plane për të ardhmen, sepse kjo është koha ideale për ta bërë këtë. Në punë, ata që presin konfirmim apo mundësi të reja do të jenë të kënaqur.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Kjo ditë është e bukur dhe ofron surpriza të papritura nga pikëpamja sentimentale. Në punë, megjithatë, jeni ende në një fazë reflektimi. Ndoshta jeni të lodhur nga rutina e zakonshme dhe dëshironi stimuj të rinj, vetëm në këtë mënyrë do të jeni në gjendje t’u tregoni atyre që ju rrethojnë se nga çfarë jeni krijuar.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Hëna në shenjën tuaj ndriçon dashurinë ndaj shijoni këtë moment. Në punë fillon një fazë e mirë rikuperimi në lidhje me të shkuarën. Më e keqja më në fund mbaroi, tani mund të merrni frymë dhe të rikuperoheni, por mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon ashtu siç dëshironi.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të enjten ju keni hënën në shenjën tuaj, kështu që marrëdhëniet me të tjerët janë të favorizuara. Në punë të gjitha çështjet e pazgjidhura do të zgjidhen.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të enjten pasioni do të rikthehet te protagonisti i jetës suaj në javët në vijim. Nga ana tjetër në punë keni pak energji edhe nëse arrini të përfundoni të gjitha projektet.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Dita është shumë e bukur për dashurinë por në punë duhet të keni kujdes, sidomos nëse jeni të pavendosur mes dy propozimeve. Vlerësoni të mirat dhe të këqijat përpara se të pranoni dhe nuk do të zhgënjeheni.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të enjten hëna ndriçon qiellin tuaj dhe ofron momente të bukura për t’i ndarë me partnerin tuaj. Në punë agjitacioni është i fortë për shkak të ndryshimeve të papritura të cilat megjithatë nuk duhet t’ju trembin por vetëm t’ju rëndojnë.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Mos e humbni besimin te vetja dhe mbi të gjitha te dashuria. Në punë, jini të durueshëm, sepse suksesi është vërtet afër. Ndoshta ka diçka që nuk shkon në këtë moment, por së shpejti do të rifitoni besimin tek vetja dhe tek ata që ju rrethojnë.