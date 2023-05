Moti sot pritet të jetë me vranësira mesatare deri te dendura shtresore të pasura nga reshje shiu me intensitet mesatar deri të lartë në zonën perëndimore. Temperaturat minimale do te luhaten 7-12 gradë, temperaturat maksimale parashikohen me rënie 11 -15°C ne veri , 18 -20°C ne zonën e ulet dhe zonat pranë bregdetit.

Era do të jete me drejtim Jug-Perëndim me shpejtësi 10-20 m/sek dhe dallgëzim të forcës 5-6 ballë në det të hapur .