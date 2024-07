Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të shtunën korriku nuk është dhe nuk do të jetë një ditë e vështirë për ju, por ka një rënie që nga fundi i qershorit, ndaj në kuadrin e punës para datës 11 është më mirë të mos insistoni në marrjen e zgjidhjeve. Gjysma e dytë e muajit do të sjellë këshilla, me rikthim në horizont për zemrat e vetmuara.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të shtunën rikuperim në punë. E meta e vetme e periudhës është prania e Marsit në shenjë që sjell shumë shpenzime, një auditim është i nevojshëm. Në një moment të muajit do të jetë disonant me Mërkurin.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të shtunën në kundërshtim Saturni nuk shprehet në një bllok idesh ose në anulimin e projekteve, por, sipas të gjitha gjasave, në nevojën për të ndryshuar grupet, kushtet e një angazhimi apo roli. Periudha e dobishme për ata që duan të takohen. Saturni përballë ju fton të mos merrni parasysh marrëdhëniet me njerëz që janë shumë të largët ose të afërt.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të shtunën ju jeni duke përjetuar një verë të veçantë, të rëndësishme për zgjedhjet tuaja të karrierës. Punëtorët mund të vlerësojnë ndryshimet, madje edhe ato të rëndësishme. Periudha lejon liri të madhe veprimi. Të kërkoni për një shtëpi, të planifikoni një lëvizje, të filloni një rinovim do të jenë ide të përsëritura.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të shtunën ata që duan të fillojnë një punë ose kanë tashmë diçka të rëndësishme në mendje, nuk duhet të bllokojnë nismat e tyre. Këta yje ju duan të qetë. Çdo mosmarrëveshje me një ish mund të zgjidhet pozitivisht. Në të vërtetë, ndoshta kjo është pikërisht periudha e duhur për të hequr qafe disa shqetësime të tepërta.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të shtunën rekomandohet një qëndrim i kujdesshëm, i matur, logjik, për më tepër që ju përshtatet shumë. Mund të bëni një kërkesë të rëndësishme shumë shpejt. Është e vërtetë, vitet e fundit kanë qenë të lodhshme me Saturnin kundër, por në tërësi kanë qenë të dobishme për të eliminuar të tepërt. Dhe kjo është arsyeja pse ju dëshironi të pohoni veten dhe të mos pranoni më situata kompromisi.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të shtunën Jupiteri vazhdon të ushqejë shpresa të mira për të ardhmen, do të ndihmohet edhe më mirë nga pozicioni i Marsit duke filluar nga e shtuna e 20-të. Natyrisht që yjet nuk e sjellin dashurinë në shtëpi, do të ishte e përshtatshme të planifikonit pushime, takime… Kjo do të jetë vera e vendimeve apo rikthimeve.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të shtunën rikonfirmime në horizont. Korriku është i favorshëm për zgjidhjen e çështjeve dhe rikonfirmimin e një marrëveshjeje. Profesioni dhe studimi kanë kërkuar më shumë angazhim për një vit, por do të ketë kënaqësi për të gjithë ata që mbetën shumë në ankth midis janarit dhe prillit 2024.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të shtunën me Jupiterin dhe Saturnin në aspektin nervor, padurimi shtohet në vendin e punës. Ky lloj pozicionesh planetare i jep vetes interpretime të ndryshme, ka nga ata që do të kërkojnë garanci më të mëdha për rinovimin e një marrëveshjeje, do të duan një ndryshim peizazhi ose do të ndihen të izoluar dhe do të paraqesin ankesat e tyre.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të shtunën diçka nuk shkonte mirë madje mund të jeni zemëruar sepse disa njerëz kanë bërë zgjedhje pa ju marrë parasysh. Realisht deri në datën 11 të muajit do të duhet të mbajmë në hap me provokimet. Për punë është mirë të keni durim, nëse ka pasur një debat me partnerët dhe bashkëpunëtorët do të jetë e vështirë të dilni shpejt prej tij.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të shtunën në këto kohë, ju ishit në mëshirën e erërave, projektet ishin të përcaktuara keq dhe të përvijuara keq, por tani i keni idetë shumë të qarta. Mërkuri në opozitë kërkon vëmendje për çështjet ekonomike. Xhelozia është një thikë me dy tehe.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të shtunën rekomandohet një pauzë e shkurtër për reflektim. Shmangni situatat e konfliktit, largimi duke përplasur derën është gjëja e fundit që duhet bërë, rreziku është i përqendruar nga data 20 deri në datën 30 kur Marsi dhe Jupiteri do të jenë disonantë. Ka të ngjarë që një program ose projekt i ri të mos shkojë menjëherë sipas dëshirës.