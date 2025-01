Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Hëna në shenjën miqësore të Luanit ju sjell gjallëri, por edhe një shqetësim të hollë. Përdoreni këtë energji për të përballuar sfida të reja, por shmangni vendimet impulsive. Mos e fajësoni veten nëse gjithçka nuk shkon ashtu siç do të kishit dashur.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të enjten ju gjallëron një dëshirë për paqe dhe mirëqenie. Afërdita në shenjën miqësore të Peshqve zbut hapat tuaj, duke nxitur harmoninë në marrëdhënie dhe momente relaksi.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të enjten nxitja e frymëzimeve krijuese stimulon mendjen tuaj. Ditë pozitive për biznesin, provimet dhe të gjitha aktivitetet që kërkojnë dialektikë dhe elasticitet mendor. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit. Shfrytëzojeni këtë mundësi për t’u çlodhur dhe për të rimbushur bateritë tuaja pas një periudhe shumë komplekse.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të enjten Marsi dhe Saturni ju mbështesin, duke përmirësuar formën tuaj psikofizike. Marrëdhënie të shkëlqyera brenda familjes dhe me miqtë më të besuar. Përfitoni nga kjo energji për të konsoliduar lidhje të rëndësishme. Do të shihni që së shpejti gjithçka do të jetë mirë. Mos u dorëzoni nëse diçka nuk shkon sipas planit.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të enjten Hëna në shenjën tuaj ju jep një shtysë të madhe. Është koha për të planifikuar diçka të rëndësishme përmuajt e ardhshëm. Vendosmëria juaj do të shpërblehet.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të enjten periudha e rikuperimit të ngadaltë. Për të pasur një vizion të qartë të së ardhmes, duhet të prisni deri në mes të vitit. Ndërkohë, fokusohuni në qëllimet e vogla ditore.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të enjten është e rëndësishme të bëni një plan veprimi në funksion të muajit shkurt, muaji në të cilin do të ktheheni në skenë. Përgatitni terrenin për fillime të reja dhe mos kini frikë t’i jepni fund marrëdhënieve që nuk ju kënaqin më. Do të shihni që së shpejti gjithçka do të jetë mirë. Mundësi të shkëlqyera për sukses në çdo fushë.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të enjten qielli ju sjell guxim dhe aftësi për veprim. Kini kujdes që të mos i mbianalizoni detajet, ndonjëherë është më mirë të ndiqni instinktet tuaja. Ditë e favorshme për nisma të guximshme.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të enjten Hëna në shenjën miqësore të Luanit ju sjell gjallëri, por edhe një shqetësim të hollë. Mundohuni ta kanalizoni këtë energji në aktivitete konstruktive dhe qëndroni të qetë në situata stresuese. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit. Mundësi të shkëlqyera për sukses në çdo fushë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të enjten një dëshirë për paqe dhe mirëqenie ju pushton pozitivisht. Afërdita në shenjën miqësore të Peshqve favorizon aspektin hedonist, duke e bërë ditën ideale për t’iu përkushtuar vetes dhe kënaqësive tuaja.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të enjten Jupiteri dhe Venusi janë në anën tuaj, duke sjellë harmoni në marrëdhënie dhe mundësi të papritura. Përfitoni nga kjo situatë e favorshme për të çuar përpara projektet tuaja personale dhe profesionale. Do të shihni që së shpejti gjithçka do të jetë mirë.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të enjten një aspekt qiellor djallëzor i Jupiterit mund të krijojë disa pengesa në marrëdhëniet personale. Jini të durueshëm, në mbrëmje situata do të qartësohet, duke ju lejuar të jeni më të qetë dhe të kuptueshëm. Mundësi të shkëlqyera për sukses në çdo fushë.