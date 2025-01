Kryetarja e Kuvendit, znj. Elisa Spiropali gjatë vizitës së saj në Mbretërinë e Bashkuar, u takua me Kryetarin e Dhomës së Lordëve, Lord McFall of Alcluith

Gjatë vizitës zyrtare në Londër, Kryetarja e Kuvendit, znj. Elisa Spiropali u takua edhe me Kryetarin e Dhomës së Lordëve të Mbretërisë së Bashkuar, Lord McFall of Alcluith, me të cilin diskutoi për intensifikimin e bashkëpunimit dypalësh e parlamentar mes dy vendeve.

“Shqipëria qe kryefjala e një dite të bukur e produktive në Londër.”, shprehet znj. Spiropali në një shënim në rrjetet sociale.