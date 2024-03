Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka reaguar pasi vendi i saj ka kaluar me sukses hapin e parë për anëtarësim të plotë në Këshillin e Evropës.

Osmani, përmes një postimi në rrjetin social X, shprehet se pas këtij hapi pozitiv, Kosova do të vazhdojë të punojë me aleatët për t’u siguruar që të gjithë qytetarët të kenë qasje në instrumentet e Këshillit të Evropës përmes anëtarësimit të plotë.

“Ne do të vazhdojmë të punojmë me aleatët për të siguruar që të gjithë qytetarët tanë të kenë akses të drejtë në instrumentet e KiE përmes anëtarësimit të plotë të Kosovës”, shkroi Osmani.

One more step ✅

Following the approval of the Report by @PACE_Political, Kosovo's accession to the @coe will now proceed to @pace_news.

We'll continue to work with allies to ensure that all our citizens get their rightful access to CoE instruments through 🇽🇰's full membership.

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) March 27, 2024