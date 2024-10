Kreu i Qarkut Shkoder takim me drejtorin e AKU, ne fokus siguria ushqimore dhe konsumatori! Problematikat që hasin qytetarët cdo ditë në terren dhe masat e marra për t’i dhënë zgjidhje, ishin në fokus të bisedës që pata me kreun e AKU z.Ramir Haderi. Qytetarët duhet të jenë të parët në cdo rast dhe prandaj plani i masave që kemi hartuar, ka në fokus gjetjen e zgjidhjeve të duhura vecanërisht sa i përket sigurisë ushqimore, standarteve në tregje, si dhe krijimit të modeleve të qëndrueshme. Në cilësinë e kryetarit të komisionit për mbrojtjen e tokave bujqësore, garantova mbështetje maksimale në këtë drejtim, pasi vetëm duke bashkuar forcat, rezultatet do të jenë gjithmonë më të larta.