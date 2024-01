Ditën e Enjte vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushte të qëndrueshme atmosferike si rezultat i masave ajrore relativisht të thata me origjinë veriperëndimore.

Moti parashikohet me alternime vranësirash në pjesën e parë të ditës, më pas mbizotëron mot i kthjellët në të gjithë territorin.

Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati i veriut me shpejtësi mesatare 1-6m/s, ndërsa në bregdet hera herës arrin shpejtësi deri 11m/s shoqëruar me valëzimin në dete të forcës 1-2ballë.

Temperaturat parashikohen:

Në zonat malore -4/6°C

Në zonat e ulëta -1/16°C

Në zonat bregdetare 4/16°C/Marrë nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak