Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Java e re është hapur për ju në emër të nervozizmit. Përpiquni të mos e humbni durimin. Kujdesuni edhe për ambientin profesional sepse shefat tuaj mund të mos e tolerojnë këtë qëndrim tuajin.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të martën gjatë orëve në vijim do të keni Uranin në kontrast nga Marsi dhe Saturni dhe kjo do t’ju sjellë një dështim të vërtetë në punë. Më të prekurit do të jenë vendasit me përgjegjësi më të mëdha, të cilët do të duhet të përballen me njerëzit e lartpërmendur mosrespektues.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të martën gjatë javës do të jeni në gjendje t’i përkushtoheni më shumë dashurive tuaja sesa punës. Disa probleme pune do të duhet të merren parasysh gjatë orëve në vijim. Situata nën kontroll në dashuri.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të martën ju nuk ndiheni plotësisht të kënaqur me jetën tuaj, si në aspektin e punës ashtu edhe në atë të dashurisë. Shtrëngoni pak më shumë dhëmbët. Së shpejti era do të kthehet.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të martën gjatë orëve të ardhshme më në fund do të keni mundësinë të korrni frytet e asaj që keni mbjellë. Puna është në pole pozitive, ndërsa dashuria është në plan të dytë këtë javë, por jo edhe aq.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të martën gjatë kësaj jave do të keni Marsin dhe Saturnin të cilët mund të nxjerrin në pah disa të vërteta të pakëndshme për veprimet tuaja të fundit. Do t’ju duhet të përpiqeni të korrigjoni gabimet tuaja për të bërë paqe me ata me të cilët keni debatuar ose me të cilët keni bërë keq.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të martën gjatë kësaj jave në fillim të prillit do të jeni shumë energjikë falë Marsit që është në favorin tuaj. Mund të keni vetëm humor të keq në mes të javës në lidhje me sferën e dashurisë. Por asgjë për t’u shqetësuar.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të martën, gjatë orëve në vijim do të përshkoheni nga disa dyshime në lidhje me marrëdhëniet ndërpersonale dhe ndjenjat që njerëzit kanë për ju. Përsa i përket dashurisë, ata që nuk ndihen më pjesë e një historie do të mund ta përfundojnë atë “lehtë”.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të martën gjatë orëve të ardhshme do t’ju pushtojë një dëshirë e madhe për të bërë dhe do të jeni shumë të gjallë me shpirtin tuaj me shpejtësi të plotë. Kushtojini vëmendje vetëm të mërkurës ku mund të shfaqen keqkuptime nga ana e dashurisë. Asgjë e madhe, por më mirë për të shmangur problemet.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të martën po përjetoni një javë shumë delikate pasi do t’ju duhet të vendosni për prioritetet tuaja të reja. Mundohuni të grumbulloni të gjithë forcën tuaj mendore dhe fizike për ta bërë këtë. Moment reflektimi në dashuri.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të martën ju pret një super javë, veçanërisht në dashuri. Afërdita do ju bëjë të parezistueshëm. Është koha e duhur për një deklaratë dashurie apo për një propozim martese.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të martën këtë javë do t’ia kushtoni kryesisht punës dhe diplomacisë me kolegët tuaj të punës. Të gjithë absolutisht të qetë në dashuri dhe në çdo aspekt.