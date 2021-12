Të pyetur se kur do të nisë zbatimi i marrëveshjeve të nënshkruara sot, kryeministri Edi Rama tha se gjërat do të vihen në lëvizje menjëherë pas nënshkrimit.

Rama: Do të jenë menjëherë pas nënshkrimit, pas nënshkrimit gjëra do të vihen në lëvizje. Tregtia mes tre vendeve do të ketë një mënyrë krejt ndryshe për t’i çuar produktet nga një vend në tjetrin.

Vuçiç: Nuk do te ketë më asnjë lloj problemi as me lejet e punës. Për të gjithë qytetarët do të nisë zbatimi i menjëhershëm. Këto janë gjëra të mëdha.

Zaev: Marrëveshja e Bujqësisë e nis zbatimin sot dhe për tregun e punës do të nisë në javët në vijim do ketë një zbatim të menjëhershëm.