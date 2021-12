Në vitin 2012, qytetari mesatar i botës perëndimore shpenzoi 90 minuta nga koha e tij e përditshme nëpër mediat sociale. Koha përkatëse për vitin që përfundon në më pak se një javë ka arritur me sukses 142 minuta. Ne jemi të lidhur në rrjet. Kudo, gjithmonë dhe potencialisht me të gjithë. Në vitin 2000 pak qytetarë tejkaluan mesataren globale prej 9 orësh qëndrimi në internet në javë, në 2017 23.6 orë ishte normë, vitin e kaluar rritja rezultoi gjeometrike.

Kalonim 59 orë në javë duke lëvizur, duke surfuar, duke punuar, komunikuar ose thjesht duke u përqafuar, një kohë që shton deri në 128 ditë kalendarike, ose pothuajse gjysmë viti. Me ndihmën e pandemisë, bota virtuale tashmë po konkurron me të prekshmen dhe raportin e shpallur çdo vit në ditë të tilla nga gjigantët e teknologjisë dhe rrjeteve sociale, përveç materialit të klasit të parë për muhabet, kujtim të asaj që ndodhi apo edhe një suvenir, tani zënë vend të dhënat sociologjike.

Nuk do të pritej asgjë më pak në një kohë kur folja “post” ka zëvendësuar “mendoj, prandaj ekzistoj”. Por, cilat kane qene foto qe te gjithe kemi pelqyer me shume ne Instagram per vitin 2021?

Cristiano Ronaldo , i cili, pavarësisht famës së tij hipertrofike, kishte nevojë për veten e tij, për partneren e tij Georgina Rodriguez dhe ekografinë e fëmijëve binjakë që prisnin për foton që mori më shumë pëlqime per vitin 2021. Tridhjetë e dy milionë përdorues i dhanë dëshirën dhe zemrën CR7, pra rreth 10% e totalit të ndjekësve të tij në rrjetet sociale

Dasma e yllit të popit Ariana Grande me Dalton Gomezin, e cila u zhvillua në fshehtësi të plotë mori 27 milionë pëlqime.

Prania e familjes Kardashian/Jenner në renditjen e këtij viti në Instagram ishte jo e mire. Diçka rreth reality show-t familjar që i dha fund titujve, diçka për divorcin e flamurtarit të familjes Kim nga Kanye West, zhanri i edukuar nga shoqëria zuri vetëm vendin e tretë, dhe kjo falë njoftimit për shtatzëninë e dytë të Kylie Jenner po Kompania e saj e kozmetikës që paraqet të dhëna financiare të bakrit.

Pesë imazhet më të pelqyera të vitit 2021 plotësohen nga Billy Eilish, të cilës iu mjaftua vetëm të zbulonte flokët e saj të rinj biondë për ta arritur atë.

Pas saj vjen Lionel Messi, me nje foto per rikthimin në Paris Saint-Germain. Njoftimi i largimit të tij nga Barcelona, ​​një foto që meqë ra fjala u rendit e teta në botë.